Семак оценил вероятность результативного матча между «Зенитом» и «Оренбургом» в 20-м туре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил вероятность результативного матча между сине-бело-голубыми и «Оренбургом» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

— В этом сезоне матчи «Зенита» и «Оренбурга» очень результативными получаются. Можно ли ждать продолжения этой тенденции в воскресенье?

— Нет, конечно: результативные только кубковые матчи. В остальном все матчи, которые «Оренбург» играет основным составом, редко заканчиваются с разницей больше чем в один мяч. Поэтому, естественно, это совсем другой турнир, совсем другой состав, и игра будет совсем другая, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

После 19 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 15 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.