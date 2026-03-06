Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак оценил вероятность результативного матча между «Зенитом» и «Оренбургом» в 20-м туре

Семак оценил вероятность результативного матча между «Зенитом» и «Оренбургом» в 20-м туре
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил вероятность результативного матча между сине-бело-голубыми и «Оренбургом» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В этом сезоне матчи «Зенита» и «Оренбурга» очень результативными получаются. Можно ли ждать продолжения этой тенденции в воскресенье?
— Нет, конечно: результативные только кубковые матчи. В остальном все матчи, которые «Оренбург» играет основным составом, редко заканчиваются с разницей больше чем в один мяч. Поэтому, естественно, это совсем другой турнир, совсем другой состав, и игра будет совсем другая, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

После 19 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 15 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
Семак отреагировал на информацию, что повредивший «кресты» Шилов близок к возвращению
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android