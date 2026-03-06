Женская сборная России сообщила о преждевременном завершении сборов в ОАЭ

Женская сборная России по футболу на сайте РФС сообщила об отмене контрольного матча с соперницами из Гонконга и о преждевременном завершении тренировочного сбора в ОАЭ.

Команда Юрия Красножана находится в Объединённых Арабских Эмиратах с 24 февраля. Национальная команда успела разгромить Танзанию (4:1) и крупно уступить Гане (0:4), чья команда является бронзовым призёром Кубка африканских наций 2025 года.

Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По данным СМИ, в ответ иранской стороной были совершены атаки на американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.