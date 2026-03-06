«Белый дом» эмодзи короны сопроводил совместную фотографию Трампа и Месси

Пресс-служба «Белого дома» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографию, на которой запечатлены идущие вместе нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и президент США Дональд Трамп.

Фото: x.com/WhiteHouse

Данное фото было сопровождено комментарием: «Чемпионы. Президент Соединённых Штатов и Месси». В конце сообщения был добавлен эмодзи короны.

Ранее Месси в составе «Интер Майами» посетил Белый дом, где их принял Трамп.

Напомним, в 2025 году Месси в составе «фламинго» стал обладателем Кубка МЛС и победителем Восточной конференции МЛС.

Нападающий играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 44 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Месси открыл свою 21-метровую статую в Калькутте: