Мор: если бы в моё время кто-то сделал так, как Джику, в раздевалке мог бы не появляться

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал действия защитника красно-белых Александера Джику в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Команда Хуана Карседо разгромно проиграла со счётом 2:5.

«Нельзя делать то, что сделал центральный защитник Джику. Если бы кто-то так сделал в моё время, в раздевалку можно было бы не идти. После таких пасов пяткой с поля можно было бы сразу ехать домой и не появляться ни в раздевалке, ни на базе. После такого дали бы по голове и всему телу. Здесь вопрос в дисциплине. Над дисциплиной «Спартаку» надо поработать. В прошлой игре зачем-то Литвинов хватает», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.