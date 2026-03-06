Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Мор: если бы в моё время кто-то сделал так, как Джику, в раздевалке мог бы не появляться

Мор: если бы в моё время кто-то сделал так, как Джику, в раздевалке мог бы не появляться
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал действия защитника красно-белых Александера Джику в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Команда Хуана Карседо разгромно проиграла со счётом 2:5.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Нельзя делать то, что сделал центральный защитник Джику. Если бы кто-то так сделал в моё время, в раздевалку можно было бы не идти. После таких пасов пяткой с поля можно было бы сразу ехать домой и не появляться ни в раздевалке, ни на базе. После такого дали бы по голове и всему телу. Здесь вопрос в дисциплине. Над дисциплиной «Спартаку» надо поработать. В прошлой игре зачем-то Литвинов хватает», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

