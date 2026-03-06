Чемпион мира Мартинес подозревается в нарушении регламента о ставках — The Athletic

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес является амбассадором аргентинской букмекерской компании, которая в 2025 году успела запустить рекламную кампанию при участии действующего чемпиона мира. Об этом сообщает The Athletic.

Подчёркивается, согласно регламенту Футбольной ассоциации Англии (FA) игроки лишены права рекламировать и продвигать ставки на спорт. В том числе запрещена реклама компаний, предлагающих ставки на матчи и состязания, где выступает сам футболист. Букмекеры, с которыми сотрудничает Мартинес, дают возможность пользователям совершать ставки на соревнования, где участвует вратарь.

В 2019 году FA на £ 10 тыс. (€ 11,5 млн) оштрафовала экс-футболиста «Эвертона» Йерри Мину за рекламу колумбийской букмекерской компании.

Сколько зарабатывают футболисты: