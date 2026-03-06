Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира Мартинес подозревается в нарушении регламента о ставках — The Athletic

Чемпион мира Мартинес подозревается в нарушении регламента о ставках — The Athletic
Комментарии

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес является амбассадором аргентинской букмекерской компании, которая в 2025 году успела запустить рекламную кампанию при участии действующего чемпиона мира. Об этом сообщает The Athletic.

Подчёркивается, согласно регламенту Футбольной ассоциации Англии (FA) игроки лишены права рекламировать и продвигать ставки на спорт. В том числе запрещена реклама компаний, предлагающих ставки на матчи и состязания, где выступает сам футболист. Букмекеры, с которыми сотрудничает Мартинес, дают возможность пользователям совершать ставки на соревнования, где участвует вратарь.

В 2019 году FA на £ 10 тыс. (€ 11,5 млн) оштрафовала экс-футболиста «Эвертона» Йерри Мину за рекламу колумбийской букмекерской компании.

Материалы по теме
«Интер» рассматривает трансфер Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» летом — Бендони

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android