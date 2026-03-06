Скидки
Главная Футбол Новости

Мбаппе и Беллингем пропустят первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Ман Сити» — Кортегана

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором их команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити», сообщает журналист Марио Кортегана на своей странице в социальной сети.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Медицинский штаб «Реала» работает над тем, чтобы футболисты были готовы ко второму матчу между командами. По Беллингему более реалистичным вариантом для возвращения является встреча Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 22 марта.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил растяжение связок левого колена, а Джуд Беллингем испытывает проблемы с бедром.

