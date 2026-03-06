Мбаппе и Беллингем пропустят первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Ман Сити» — Кортегана
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором их команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити», сообщает журналист Марио Кортегана на своей странице в социальной сети.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Медицинский штаб «Реала» работает над тем, чтобы футболисты были готовы ко второму матчу между командами. По Беллингему более реалистичным вариантом для возвращения является встреча Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 22 марта.
Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Ранее сообщалось, что Мбаппе получил растяжение связок левого колена, а Джуд Беллингем испытывает проблемы с бедром.
