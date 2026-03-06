Буффон уйдёт из сборной Италии, если команда не выйдет на ЧМ-2026

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон покинет свой пост в случае непопадания национальной команды на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, бывший вратарь «Ювентуса» верит в успешное выступление сборной Италии в стыковых матчах за право участвовать на ЧМ-2026, но уйдёт в отставку в случае третьего подряд невыхода «Скуадра адзурра» на первенство мира.

Стыковые матчи пройдут с 26 по 31 марта 2026 года. В первой игре Италии предстоит встретиться с Северной Ирландией. В случае победы команда Дженнаро Гаттузо попадёт на Швецию или Украину.