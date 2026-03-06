Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Семак оценил вероятность участия Караваева в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил вероятность участия защитника Вячеслава Караваева в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Слава начинает тренироваться в общей группе, пока фрагментарно. На этой неделе он уже присоединился к команде, поэтому готов принять участие в следующем матче», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года. Защитник появился на поле после годичного отсутствия в предсезонной игре с «Шанхай Порт» (6:0).

