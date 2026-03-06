«Зенит» поздравил сотрудниц базы с 8 Марта, Семак и Зырянов приняли участие в мероприятии

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале проинформировала, что команда поздравила сотрудниц тренировочной базы с Международным женским днём.

«По доброй и красивой традиции поздравили сотрудниц тренировочной базы в Удельном парке с наступающим 8 Марта!» — написано в сообщении сине-бело-голубых.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

На кадрах с мероприятия видно, что в поздравлении также принимали участие главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак и председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

Ранее сине-бело-голубые сообщили, что сыграют в специальной форме, посвящённой 8 Марта, в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: