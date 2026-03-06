Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Это моя ответственность». Флик — о травмированных игроках «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 27-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао высказался о большом количестве травм в команде.

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
«Я недоволен ситуацией с травмами. Нам нужно понять, что необходимо улучшить. Но это всегда моя ответственность. Это не врачи или физиотерапевты, это моя ответственность. Если что-то случается, я говорю об этом со всеми, чтобы улучшить ситуацию в будущем и избежать повторения подобных ошибок. Иногда совершаешь ошибки, так бывает. Неприятно, когда это происходит в такие важные моменты, но это также даёт другим игрокам возможность показать свои качества.

В конечном итоге у нас есть высококлассные игроки из «Ла Масии», и у нас есть опыт работы с ними. Мы должны распределять нагрузку, и, возможно, завтра сыграют другие футболисты», — приводит слова Флика Sport.es.

В списке травмированных каталонского клуба перед встречей с «Атлетиком» числятся Жюль Кунде, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Гави и Роберт Левандовски.

