«Это моя ответственность». Флик — о травмированных игроках «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 27-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао высказался о большом количестве травм в команде.

«Я недоволен ситуацией с травмами. Нам нужно понять, что необходимо улучшить. Но это всегда моя ответственность. Это не врачи или физиотерапевты, это моя ответственность. Если что-то случается, я говорю об этом со всеми, чтобы улучшить ситуацию в будущем и избежать повторения подобных ошибок. Иногда совершаешь ошибки, так бывает. Неприятно, когда это происходит в такие важные моменты, но это также даёт другим игрокам возможность показать свои качества.

В конечном итоге у нас есть высококлассные игроки из «Ла Масии», и у нас есть опыт работы с ними. Мы должны распределять нагрузку, и, возможно, завтра сыграют другие футболисты», — приводит слова Флика Sport.es.

В списке травмированных каталонского клуба перед встречей с «Атлетиком» числятся Жюль Кунде, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Гави и Роберт Левандовски.