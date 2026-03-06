«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за Димарко из «Интера» — Конур

«Ливерпуль» рассматривает 28-летнего левого защитника «Интера» Федерико Димарко в качестве замены для 31-летнего Эндрю Робертсона. При этом интерес к итальянскому футболисту также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Sports Boom.

По информации источника, претендующим на Димарко командам придётся делать предложения «нерадзурри» в размере € 75-80 млн. Однако маловероятно, что «Интер» отпустит игрока даже за эти деньги. Миланский клуб готовится продлить контракт с защитником до 2030 года.

В нынешнем сезоне Димарко принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

