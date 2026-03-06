Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такой путь на тренировку». Дивеев опубликовал пост о подготовке к игре с «Оренбургом»

«Такой путь на тренировку». Дивеев опубликовал пост о подготовке к игре с «Оренбургом»
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал пост, посвящённый подготовке к матчу 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футболист опубликовал в своём телеграм-канале фото в тренировочной форме и подписал его: «Вот такой у нас путь на тренировку в Северной столице. Готовимся с парнями к «Оренбургу».

Фото: ФК «Зенит»

Игра между командами состоится 8 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 15 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
Семак оценил вероятность участия Караваева в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android