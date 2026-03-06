«Такой путь на тренировку». Дивеев опубликовал пост о подготовке к игре с «Оренбургом»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал пост, посвящённый подготовке к матчу 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Оренбургом».

Футболист опубликовал в своём телеграм-канале фото в тренировочной форме и подписал его: «Вот такой у нас путь на тренировку в Северной столице. Готовимся с парнями к «Оренбургу».

Фото: ФК «Зенит»

Игра между командами состоится 8 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 15 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.