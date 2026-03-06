«***, привезли игрока». Радимов — о дебютном матче Семака в качестве игрока ЦСКА

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал о дебютном матче главного тренера «Зенита» Сергея Семака в качестве игрока ЦСКА.

«Дебют Семака состоялся в игре с «Ференцварошем», Кубок кубков тогда. Играем на стадионе «Динамо». Семака я знал давно, года два по юношеской сборной, и он переходит в ЦСКА из «Асмарала», по-моему. Выходит на замену в этом матче. Идёт подача, я вылетаю, думаю: «Ну сейчас забью». Вдруг вылетает Семак, чиркает мяч головой, и он улетает в аут куда-то. Я так на него смотрю… первое у меня вырывается: «***, привезли игрока», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Радимов и Семак выступали вместе в составе ЦСКА с 1994 по 1996 год.