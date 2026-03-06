Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Возможность вернуться на победный путь». «Спартак» — о матче с «Акроном» в РПЛ

Комментарии

«Спартак» в телеграм-канале анонсировал грядущий матч 20-го тура Мир РПЛ с «Акроном», который состоится в понедельник, 9 марта. Игра с тольяттинской командой станет первой домашней для красно-белых в 2026 году.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
«Возможность вернуться на победный путь. 9 марта сыграем с «Акроном» в РПЛ. Первый домашний матч года!» — написано в сообщении «Спартака».

В четверг, 5 марта, команда Хуана Карлоса Карседо проиграла московскому «Динамо» со счётом 2:5 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Ответная встреча состоится 18 марта. Она пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Как появился «Спартак»:

