Ханс-Дитер Флик рассказал, пропустит ли Педри матч с «Атлетиком» из Бильбао

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, сыграет ли полузащитник сине-гранатовых Педри в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао.

«Он может играть, но посмотрим, в ближайшие недели у него ещё много матчей. Мы должны контролировать его состояние. Он готов играть, хотя нам нужно посмотреть, как будет распределяться его нагрузка. Он может играть на позиции опорного полузащитника, центрального полузащитника или даже разыгрывающего защитника. Он умный, очень сообразительный игрок, и я рад, что он у нас есть», — приводит слова Флика Sport.es.

В нынешнем сезоне Педри провёл 28 встреч за каталонский клуб. В январе 2026 года хавбек получил травму подколенного сухожилия правой ноги, из-за чего не играл около месяца.