«Мертвее «Крыльев» я не видел в туре команды». Писарев — об игре самарского клуба

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре «Крыльев Советов» в первом туре Мир Российской Премьер-Лиги после зимней паузы. Самарская команда разгромно уступила московскому «Динамо» со счётом 0:4.

«Мертвее «Крыльев» я не видел в туре команды. Все остальные команды хотя бы бились. «Пари НН» бились, Махачкала бились, все, кто внизу таблицы, тоже бились. И только «Крылья Советов» очень беззубо», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 19 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

В воскресенье, 8 марта, самарскому клубу предстоит встреча с «Динамо» из Махачкалы.