«Мертвее «Крыльев» я не видел в туре команды». Писарев — об игре самарского клуба
Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре «Крыльев Советов» в первом туре Мир Российской Премьер-Лиги после зимней паузы. Самарская команда разгромно уступила московскому «Динамо» со счётом 0:4.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«Мертвее «Крыльев» я не видел в туре команды. Все остальные команды хотя бы бились. «Пари НН» бились, Махачкала бились, все, кто внизу таблицы, тоже бились. И только «Крылья Советов» очень беззубо», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
После 19 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.
В воскресенье, 8 марта, самарскому клубу предстоит встреча с «Динамо» из Махачкалы.
