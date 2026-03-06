Скидки
Главная Футбол Новости

Матч между «Уралом» и «Арсеналом» в 24-м туре Первой лиги пройдёт в манеже

Матч между «Уралом» и «Арсеналом» в 24-м туре Первой лиги пройдёт в манеже
Комментарии

Пресс-служба «Урала» в телеграм-канале объявила, что домашний матч команды в 24-м туре Лиги Pari с тульским «Арсеналом» (15 марта) пройдёт в манеже.

Россия — Лига PARI . 24-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Такое решение принято в связи с экстремальными погодными условиями на Урале – именно они не позволили задействовать «Екатеринбург Арену», несмотря на все приложенные усилия.

Уважаемые болельщики, мы рассчитываем на ваше понимание. Для нашей команды очень важно, чтобы домашний матч состоялся в родном городе и с горячей поддержкой своих трибун!» — написано в сообщении «Урала».

Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.

После 22 туров Первой лиги «Урал» набрал 41 очко и занимает второе место.

Самые титулованные футбольные клубы России:

