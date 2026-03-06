Матч между «Уралом» и «Арсеналом» в 24-м туре Первой лиги пройдёт в манеже
Поделиться
Пресс-служба «Урала» в телеграм-канале объявила, что домашний матч команды в 24-м туре Лиги Pari с тульским «Арсеналом» (15 марта) пройдёт в манеже.
Россия — Лига PARI . 24-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Такое решение принято в связи с экстремальными погодными условиями на Урале – именно они не позволили задействовать «Екатеринбург Арену», несмотря на все приложенные усилия.
Уважаемые болельщики, мы рассчитываем на ваше понимание. Для нашей команды очень важно, чтобы домашний матч состоялся в родном городе и с горячей поддержкой своих трибун!» — написано в сообщении «Урала».
Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.
После 22 туров Первой лиги «Урал» набрал 41 очко и занимает второе место.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 6 марта 2026
-
19:54
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:27
-
19:22
-
19:17
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:55
-
18:44
-
18:41
-
18:27
-
18:21
-
18:15
-
18:06
-
18:05
-
18:04
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:18
-
17:06
-
17:05
-
17:05
-
16:59
-
16:54