Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Павлюченко: Кордоба злится и пихается на поле — это делает его лучшим футболистом РПЛ

Павлюченко: Кордоба злится и пихается на поле — это делает его лучшим футболистом РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко отреагировал на возможное проявление расизма в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра закончилась победой армейцев со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Я не был на стадионе и не слышал расистские высказывания болельщиков ЦСКА в адрес Кордобы. По телевидению это не показывали, и этого тоже не было слышно. Я читал интервью Юрия Павловича Сёмина. Он сказал, что был на стадионе и тоже ничего не слышал. Я не знаю, может, кто-то выкрикивал и футболисты это слышали. Я не могу за это отвечать. Но то, что Кордоба постоянно в каждой игре спорит с судьями и постоянно происходят стычки в его исполнении?

Может быть, он такой на поле, может, это его и подталкивает к тому, что он лучший футболист РПЛ на сегодня, если брать группу атаки. Может, это стиль его игры, он так заряжается и это ему помогает. Не знаю. Он такой — что сделаешь? Это футбол, никто не хочет проигрывать. Когда его бьют по ногам и толкают, он тоже злится, дерётся и пихается (смеётся). Наверное, поэтому он и лучший футболист нашего чемпионата. Был бы другим, наверное, не стал бы лучшим футболистом и чемпионом России. Какой он есть — такой он есть. Вот и всё», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Кордоба провёл 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Комментарии
