«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать € 80 млн на продаже двух игроков — Романо

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают выручить € 80 млн на продаже нападающих Расмуса Хойлунда и Маркуса Рашфорда грядущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, «Наполи» уже заплатил € 6 млн за аренду Хойлунда. В стане манкунианцев ожидают, что итальянский клуб отдаст ещё € 44 млн за датчанина, которым они очень довольны.

Также предполагается, что «Барселона» выкупит Рашфорда у «красных дьяволов» за € 30 млн. Каталонский клуб уже достиг договорённости с нападающим относительно личных условий контракта. Однако ещё продолжаются переговоры между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной».

Самый дорогой трансфер в истории футбола: