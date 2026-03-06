«Он без проблем сможет сыграть с «Атлетиком». Флик — о возвращении Левандовского

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 27-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао рассказал о восстановлении нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского. Ранее польский форвард тренировался в защитной маске из-за перелома кости с внутренней стороны левой глазницы.

«Мы очень довольны Робертом и его игрой. Он возвращается и сможет без проблем сыграть с «Атлетиком». Он фантастический игрок, отличный нападающий, и мы уверены, что он сможет забивать 25 или 30 голов за сезон. Этого могут добиться очень немногие футболисты», — приводит слова Флика Sport.es.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски провёл 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт истекает летом 2026 года.