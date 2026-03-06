Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Магуайр отказался платить взятку за прекращение дела о драке в 2020 году — Daily Mail

Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отказался платить взятку за прекращение дела о драке, которая случилась в 2020 году в Греции, сообщает Daily Mail.

В момент начала скандала Магуайру неоднократно предлагали дать взятку сотрудникам полиции в размере € 50 тыс. за урегулирование дела. Однако английский футболист категорически отказался от предложения, настаивая на оправдании своего имени, что привело к повторному судебному разбирательству, прошедшему в среду, 4 марта, на котором обвинительный приговор был оставлен в силе. Суд приговорил футболиста к 15 месяцам лишения свободы условно.

Инцидент произошёл на Миконосе, где Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из местных баров. После прибытия полиции компания, в которой находился защитник, напала на правоохранителей. В результате этого инцидента футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.

