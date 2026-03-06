Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Экс-футболист ЦСКА Виктор Давила порвал крестообразные связки, неудачно приняв мяч

Комментарии

Бывший нападающий московского ЦСКА Виктор Давила, играющий за «Америку», получил разрыв крестообразной связки правого колена, неудачно приняв мяч в полёте.

«Клуб «Америка» сообщает, что Виктор Давила получил разрыв передней крестообразной связки (ПКС) правого колена. Кроме того, у Исаиаса Виоланте обнаружен разрыв медиальной коллатеральной связки (МКС) правого колена. Время восстановления наших игроков будет зависеть от их индивидуального прогресса», — написано в заявлении мексиканского клуба.

Чилийский футболист играл за ЦСКА с 2023 по 2024 год. За этот период Давила принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами.

