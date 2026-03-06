Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Комличенко — о судействе: это даже не скандалы, а рабочие моменты

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопрос об уровне отечественного судейства. Главные арбитры обращались к видеоповторам спорных эпизодов во всех играх 19‑го тура Мир РПЛ.

– Как вам уровень судейства после возобновления сезона? Удивляет количество скандалов?
– Думаю, будет лучше, уверен в этом. Слишком большой резонанс вызвало выступление товарищей судей, но с каждой игрой будет лучше. Это даже не скандалы, а рабочие моменты. Те, кто должен этим заниматься, разберутся, — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

В 19-м туре чемпионата России «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1. На 44-й минуте при счёте 1:0 в пользу железнодорожников в их составе удалили нападающего Александра Руденко.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет
