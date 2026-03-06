Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно верить в себя как никогда». Тудор — после 11 матчей «Тоттенхэма» без побед в АПЛ

«Нужно верить в себя как никогда». Тудор — после 11 матчей «Тоттенхэма» без побед в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:3). Лондонский клуб продлил свои серию без побед в АПЛ до 11 игр.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
05 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Соланке – 34'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Странн Ларсен – 45+1'     1:3 Сарр – 45+7'    
Удаления: ван де Вен – 38' / нет

«Мы разочарованы поражением. По сути, это были две разные игры — до красной карточки и после, она всё изменила. Во втором тайме мы старались. Мы давили, я видел, что у нас есть желание. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Нам нужно сохранять спокойствие и верить в себя как никогда. Я верю, что мы справимся, даже больше, чем до этой игры. Так что, как я уже говорил, мы не сушим вёсла, мы двигаемся вперёд с теми, кто хочет этого, кто есть и может играть на данный момент. Я уверен, что у нас всё получится.

Теперь у нас матч Лиги чемпионов. Нам нужно как следует подготовиться, дождаться возвращения других игроков и выбрать правильных футболистов — это самое важное», — приводит слова Тудора официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

После этой встречи «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке в таблице АПЛ. Лондонцы опережают зону вылета на одно очко.

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android