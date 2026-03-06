«Нужно верить в себя как никогда». Тудор — после 11 матчей «Тоттенхэма» без побед в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:3). Лондонский клуб продлил свои серию без побед в АПЛ до 11 игр.

«Мы разочарованы поражением. По сути, это были две разные игры — до красной карточки и после, она всё изменила. Во втором тайме мы старались. Мы давили, я видел, что у нас есть желание. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Нам нужно сохранять спокойствие и верить в себя как никогда. Я верю, что мы справимся, даже больше, чем до этой игры. Так что, как я уже говорил, мы не сушим вёсла, мы двигаемся вперёд с теми, кто хочет этого, кто есть и может играть на данный момент. Я уверен, что у нас всё получится.

Теперь у нас матч Лиги чемпионов. Нам нужно как следует подготовиться, дождаться возвращения других игроков и выбрать правильных футболистов — это самое важное», — приводит слова Тудора официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

После этой встречи «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке в таблице АПЛ. Лондонцы опережают зону вылета на одно очко.