«Барселона» сделала запрос по защитнику сборной Кот-д'Ивуара и «Ромы» — Sport.es

«Барселона» провела первоначальные консультации с целью собрать сведения о центральном защитнике сборной Кот-д'Ивуара и «Ромы» Эване Обите Н'Дика. 26-летний футболист соответствует нескольким требованиям, предъявляемым в стане сине-гранатовых. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент интерес «блауграны» ограничивается сбором сведений, открытые переговоры не ведутся.

В нынешнем сезоне Н'Дика принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В составе сборной Кот-д'Ивуара Н'Дика выиграл Кубок африканских наций в 2024 году.

