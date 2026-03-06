«Этих «сливочных» «Сельта» просто уничтожит». Радимов — о матче 27-го тура Ла Лиги

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» встретится с мадридским «Реалом».

«Сельта» претендует на еврокубки. Я смотрел их матч с «Жироной», они играют очень хорошо. Они бегут вперёд а-ля ЦСКА и вот этих «сливочных» дома «Сельта» просто уничтожит. У «Реала» травмированных – целый мешок, в команде тренера слушать они не хотят. Их «Хетафе» обыграл. Неужели их «Сельта» дома отпустит? Их загонят. Бедный Вальверде, когда на него смотришь в Мадриде… он уйти с поля хочет. Задолбался с ними играть», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 26 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Сельта» заработала 40 очков и располагается на шестой строчке.