Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Усталость налицо». Гвардиола пожаловался на график перед матчем с «Реалом»

«Усталость налицо». Гвардиола пожаловался на график перед матчем с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил плотный график команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (11 марта). В субботу, 7 марта, «горожане» сыграют с «Ньюкаслом» во встрече 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У этого [у начала матча с «Ньюкаслом» в 23:00 мск] есть одно преимущество: нам не нужно ехать туда сегодня. Мы поедем завтра, сыграем и вернёмся. Недостаток в том, что у нас будет меньше времени на восстановление перед игрой с «Реалом».

У нас много матчей за очень короткий период времени. Много переездов, усталость налицо, нам нужно ехать в Мадрид, потом — в Лондон… Нам нужно задействовать всех игроков в составе, если мы хотим играть на том уровне, на котором хотим», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Гвардиола — о стандартах в АПЛ: можно сидеть и жаловаться, но нужно приспосабливаться

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android