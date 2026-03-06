«Усталость налицо». Гвардиола пожаловался на график перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил плотный график команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (11 марта). В субботу, 7 марта, «горожане» сыграют с «Ньюкаслом» во встрече 1/8 финала Кубка Англии.

«У этого [у начала матча с «Ньюкаслом» в 23:00 мск] есть одно преимущество: нам не нужно ехать туда сегодня. Мы поедем завтра, сыграем и вернёмся. Недостаток в том, что у нас будет меньше времени на восстановление перед игрой с «Реалом».

У нас много матчей за очень короткий период времени. Много переездов, усталость налицо, нам нужно ехать в Мадрид, потом — в Лондон… Нам нужно задействовать всех игроков в составе, если мы хотим играть на том уровне, на котором хотим», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

