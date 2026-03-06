Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Мы больше не можем оправдываться». Игрок «Тоттенхэма» Соланке — о результатах команды

Комментарии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке высказался после матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:3). Из-за поражения лондонский клуб продлил свои серию без побед в АПЛ до 11 игр.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
05 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Соланке – 34'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Странн Ларсен – 45+1'     1:3 Сарр – 45+7'    
Удаления: ван де Вен – 38' / нет

«Мы только что провели серьёзный разговор. Мы понимаем, что находимся не в том положении, в котором хотели бы оказаться, поэтому нам нужно как можно скорее придумать, как из него выбраться.

Мы знаем, что у нас были трудности, но мы больше не можем оправдываться. Нам нужно выкладываться на поле. Легко сказать, что мы хотим стать лучше, однако мы правда хотим стать лучше на поле.

Нам нужно бороться и осознать, в каком положении мы находимся. Мы знаем, что клуб не привык к такому, поэтому нам нужно это принять. Это будет непросто, и нам нужно бороться в каждой игре, каждую минуту, чтобы добиться прогресса», — приводит слова Соланке ESPN.

После этой встречи «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке в таблице АПЛ. Лондонцы опережают зону вылета на одно очко.

