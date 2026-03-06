В «Трабзонспоре» раскрыли, что «МЮ» запрашивает € 45-50 млн за трансфер Онана

Вице-президент «Трабзонспора» Зейят Кафкас сообщил, что «Манчестер Юнайтед» повысил цену на вратаря Андре Онана в преддверии летнего трансферного окна.

«Поскольку сумма, назначенная «Манчестер Юнайтед» за покупку Андре Онана, составляет € 45-50 млн, наш президент проинформировал общественность о положении дел в «Трабзонспоре».

Я не думаю, что эта информация как-либо повлияет на Онана. Потому что Андре хочет продолжить выступать в европейском клубе, даже если он будет не из Англии. Его семья думает аналогично», — приводит слова Кафкаса портал Günebakış.

Минувшим летом СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» оценивает Онана в € 30 млн.

29-летний голкипер играет за «Трабзонспор» с сентября. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

