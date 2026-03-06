Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Трабзонспоре» раскрыли, что «МЮ» запрашивает € 45-50 млн за трансфер Онана

В «Трабзонспоре» раскрыли, что «МЮ» запрашивает € 45-50 млн за трансфер Онана
Комментарии

Вице-президент «Трабзонспора» Зейят Кафкас сообщил, что «Манчестер Юнайтед» повысил цену на вратаря Андре Онана в преддверии летнего трансферного окна.

«Поскольку сумма, назначенная «Манчестер Юнайтед» за покупку Андре Онана, составляет € 45-50 млн, наш президент проинформировал общественность о положении дел в «Трабзонспоре».

Я не думаю, что эта информация как-либо повлияет на Онана. Потому что Андре хочет продолжить выступать в европейском клубе, даже если он будет не из Англии. Его семья думает аналогично», — приводит слова Кафкаса портал Günebakış.

Минувшим летом СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» оценивает Онана в € 30 млн.

29-летний голкипер играет за «Трабзонспор» с сентября. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android