Главная Футбол Новости

«Ты не можешь не добежать — иначе тебе так напихают!» Пряхин — о Талалаеве

Комментарии

Бывший полузащитник «Балтики», перешедший в «Ахмат» в зимнее трансферное окно, Сергей Пряхин высказался о главном тренере калининградской команды Андрее Талалаеве.

«Он заставляет работать. Ты не можешь не добежать — иначе тебе так напихают! Когда выходишь на матчи, тебе уже всё равно, кто соперник. Ты ко всему готов. Кто нормально к этому относится — будет играть.

У Талалаева точно прибавишь в начале, когда ты только к нему попал, когда ты ещё на свежем. В моём случае — осенью 2024-го: до зимы у меня восемь голевых действий. А потом… Стиль Талалаева начал по чуть-чуть сказываться негативно. Во второй игре меня поменяли, в третьей и четвёртой — сидел на замене. Весной ещё забивал и отдавал, но основным игроком быть перестал», — приводит слова Пряхина Sport24.

Пряхин играл в «Балтике» около четырёх лет. Он провёл за команду 102 матча, в которых успел отметиться 12 голами и восемью ассистами.

