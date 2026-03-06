Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающему «Эльче» грозит 10,5 года тюрьмы по делу о сексуальном насилии

Нападающему «Эльче» Рафаэлю Миру грозит 10,5 года тюрьмы. Футболист обвиняется в секусальном и физическом насилии. Об этом сообщает Marca.

По версии следствия, футболист в своём доме совершил преступление по отношению к 21-летней девушке. Издание сообщает, что испанская прокуратура требует для игрока девять лет тюрьмы за сексуальное преступление и 18 месяцев — за физическое и моральное насилие. Кроме этого, сторона обвинения настаивает на выплате € 64 тыс. жертве.

Ранее, в 2024 году, Рафаэля Мира уже арестовывали по этому делу, но затем отпустили после дачи показаний. Среди обвиняемых также числится другой футболист, Пабло Хара, который в тот момент находился в доме Мира и также совершал противозаконные действия по отношению к другой девушке.

