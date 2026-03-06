Скидки
Президент «Бешикташа» отреагировал на слухи об интересе к Жедсону Фернандешу из «Спартака»

Комментарии

Президент «Бешикташа» Сердал Адали прокомментировал информацию, что турецкий клуб начал переговоры о переходе с полузащитником московского «Спартака» Жедсоном Фернандешем. Ранее портал Fanatik сообщил, что футболист несчастлив в России, где испытывает трудности с адаптацией и хочет вернуться в «Бешикташ».

«Встречи с Жедсоном Фернандешем не было. Насколько мне известно, он доволен своей нынешней командой. Я не понимаю, почему этот вопрос возник, когда сейчас не трансферный сезон. Если он захочет перейти к нам, двери «Бешикташа» всегда открыты для Жедсона», — приводит слова Адали De Marke Sports на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

