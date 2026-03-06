Повар Неймара подала в суд на бразильца из-за несоблюдения условий трудового договора

Повар нападающего «Сантоса» Неймара подала в суд на футболиста из-за несоблюдения бразильцем условий трудового договора. Об этом сообщает Metropoles.

По информации издания, женщина в среднем работала более 14 часов в день в особняке футболиста. Тем самым Неймар нарушал трудовое соглашения, по которому повар должен был работать не более 10 часов в сутки. Иногда ей приходилось оставаться после 23:00 или полуночи, чтобы готовить блюда для 150 человек, приглашённых бразильцем. Кроме этого, женщина разгружала продукты, что привело к проблемам с позвоночником и воспалению тазобедренного сустава.

Истец требует выплатить около € 43 тыс. В эту сумму входят штрафы, оплата сверхурочных и пропущенных перерывов, компенсация морального вреда и вреда здоровью, а также медицинских расходов.