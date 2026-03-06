Даниил Уткин объяснил, почему согласился на переход из «Ростова» в «Торпедо»

Полузащитник Даниил Уткин назвал причины, по которым перешёл из «Ростова» в московское «Торпедо» в зимнее трансферное окно.

«Во-первых, мне понравилось, что у «Торпедо» есть инвестор, заинтересованный в развитии клуба. Во-вторых, важным фактором стал Олег Георгиевич. Мы пересекались с Кононовым в «Краснодаре», когда он был главным тренером. Я наблюдал за его методами, его философия мне очень близка. Мы с агентом решили, что на данном этапе «Торпедо» — самый правильный выбор, потому что стилистика команды подходит мне по игровому смыслу», — приводит слова Уткина официальный сайт «Торпедо».

Московское «Торпедо» объявило о подписании полузащитника 13 февраля. Футболист будет выступать за московскую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее полузащитник выступал за «Краснодар», «Ахмат» и «Балтику».