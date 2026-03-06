В ЦСКА прокомментировали ситуацию с видео из раздевалки «Краснодара» после матча команд

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с видео из раздевалки «Краснодара», оставленной «быками» после очного матча команд в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1), который прошёл на домашнем стадионе красно-синих «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Ролик с раздевалкой опубликовал руководитель медицинского департамента московского клуба Эдуард Безуглов.

— Кадры из раздевалки выложил только Безуглов, сделав, к сожалению, это автономно. ЦСКА и я не уследили. Это было исключительно его желание. Для Безуглова это важная тема, больная, он хочет воспитать людей. Грязные раздевалки не преступление. Но для него это тема повышенной важности. Мы не кичимся тем, что убираем раздевалки.

– А как часто вы видите такие раздевалки после матчей?

– Я вообще не захожу в гостевые раздевалки, мне это неинтересно. Эта тема должна оставаться внутренней. Считаю неправильным, что тема вышла от сотрудника клуба. Мы не пытались сменить повестку, — сказал Брейдо в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

«Краснодар» оставил хаос в раздевалке на стадионе ЦСКА: