«Мы были шокированы, когда пошли эти комментарии». Брейдо — об обвинениях ЦСКА в расизме

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отметил, что в стане красно-синих были шокированы информацией о расистских оскорблениях со стороны фанатов московской команды в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы во время очного матча в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

«Мы были шокированы, когда пошли эти комментарии. Матч не предполагал, что об этом будут разговоры. Расизм недопустим, это серьёзное обвинение. Сразу стали заниматься расследованием. Начали изучать все технические камеры, записи людей, которые были там, записи наших эсэмэмщиков.

Знаю, что на уровне высшего руководства было общение между клубами. Обратили внимание, что мы не публиковали видео из раздевалки, но к тому моменту «Краснодар» уже сделал заявление. Мы подошли к оформлению своей позиции более сдержанно», — сказал Брейдо в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

5 марта ЦСКА сделал официальное заявление в связи с обвинениями в расизме.

