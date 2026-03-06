Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич считает, что со стороны ЦСКА было неэтично показывать раздевалку «Краснодара»

Генич считает, что со стороны ЦСКА было неэтично показывать раздевалку «Краснодара»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с опубликованным видео из раздевалки «Краснодара» после первого матча с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1). Игра прошла на домашнем стадионе красно-синих «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Ролик с раздевалкой опубликовал руководитель медицинского департамента московского клуба Эдуард Безуглов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«На мой взгляд, неэтично со стороны клуба‑хозяина это всё выкладывать. Не стоит этого делать. Я думаю, что это переключение внимания, чтобы начали обсуждать: «Вот, ЦСКА молодцы, оставляли гостевую раздевалку [чистой]». Это право ЦСКА — оставлять такую раздевалку, мягкую игрушку и писать: «До встречи в Москве».

Это абсолютно нормальная тестостероновая раздевалка, где футболисты, только что проигравшие такой горячий матч, на эмоциях всё с себя поскидывали, тейпы побросали… Зачем это снимать и выкладывать?» — сказал Генич в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Материалы по теме
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с видео из раздевалки «Краснодара» после матча команд
Материалы по теме
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке

«Краснодар» оставил хаос в раздевалке на стадионе ЦСКА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android