Генич считает, что со стороны ЦСКА было неэтично показывать раздевалку «Краснодара»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с опубликованным видео из раздевалки «Краснодара» после первого матча с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1). Игра прошла на домашнем стадионе красно-синих «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Ролик с раздевалкой опубликовал руководитель медицинского департамента московского клуба Эдуард Безуглов.

«На мой взгляд, неэтично со стороны клуба‑хозяина это всё выкладывать. Не стоит этого делать. Я думаю, что это переключение внимания, чтобы начали обсуждать: «Вот, ЦСКА молодцы, оставляли гостевую раздевалку [чистой]». Это право ЦСКА — оставлять такую раздевалку, мягкую игрушку и писать: «До встречи в Москве».

Это абсолютно нормальная тестостероновая раздевалка, где футболисты, только что проигравшие такой горячий матч, на эмоциях всё с себя поскидывали, тейпы побросали… Зачем это снимать и выкладывать?» — сказал Генич в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Материалы по теме В ЦСКА прокомментировали ситуацию с видео из раздевалки «Краснодара» после матча команд

«Краснодар» оставил хаос в раздевалке на стадионе ЦСКА: