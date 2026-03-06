Пряхин сравнил методики работы Черчесова и Талалаева

Бывший полузащитник «Балтики», перешедший в «Ахмат» в зимнее трансферное окно, Сергей Пряхин сравнил методики работы главного тренера грозненского клуба Станислава Черчесова и наставника калининградской команды Андрея Талалаева.

«Подход Черчесова совсем другой. Постоянных индивидуальных бесед нет. Зато есть чёткие требования на теориях — и кто их выполняет, тот и играет. Всё просто. Никакого давления. Мне все говорили: строгий, жёсткий. А мне так не кажется. Всё говорит по факту, требования и интересные, и понятные. Каждый день у него анекдот какой-то.

У Андрея Викторовича всё направлено в первую очередь на игру «на ноль». Лучше добежать назад, сесть в оборону пятым-шестым защитником, чем нестись вперёд. Я всё делал, как говорил Талалаев, но выжал из себя всё что мог. И свободы не ощущал. У Черчесова в этом плане все по-другому. Наверное, при давлении Талалаева не получалось раскрыться. Не был в себе уверен. Методы Талалаева — не для каждого», — приводит слова Пряхина Sport24.

Пряхин играл в «Балтике» около четырёх лет. Он провёл за команду 102 матча, в которых успел отметиться 12 голами и восемью ассистами.