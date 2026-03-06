Павел Мамаев назвал тренера, способного помочь «Спартаку»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о нынешнем положении «Спартака». Также экс-футболист ответил, какой тренер мог бы помочь красно-белым в достижении результатов.

«Сложно говорить о какой-то конкретной проблеме «Спартака», если ты не находишься внутри команды. Очевидно, что уже несколько лет вообще нет результата. Они обозначают какие-то цели и не могут их добиться. Руководителям клуба надо брать ситуацию в свои руки и разбираться.

«Спартак» всё равно остаётся топ-клубом по российским меркам. У них большой бюджет в сравнении с большинством команд РПЛ. Они ставят перед собой самые высокие цели, которые и хотят видеть болельщики. Просто «Спартак» после этого не добивается результата.

Кто может помочь этому «Спартаку»? Я всегда за отечественных тренеров. Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов. Есть Черчесов, который ещё и сам спартаковец. Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе. Для чего тогда брать иностранцев, которые не сильнее уровнем?» — приводит слова Мамаева Sport24.

В четверг, 5 марта, «Спартак» под руководством Хуана Карлоса Карседо со счётом 2:5 проиграл московскому «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

С лета 2025 года Черчесов возглавляет «Ахмат».

