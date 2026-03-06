Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Мамаев назвал тренера, способного помочь «Спартаку»

Павел Мамаев назвал тренера, способного помочь «Спартаку»
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о нынешнем положении «Спартака». Также экс-футболист ответил, какой тренер мог бы помочь красно-белым в достижении результатов.

«Сложно говорить о какой-то конкретной проблеме «Спартака», если ты не находишься внутри команды. Очевидно, что уже несколько лет вообще нет результата. Они обозначают какие-то цели и не могут их добиться. Руководителям клуба надо брать ситуацию в свои руки и разбираться.

«Спартак» всё равно остаётся топ-клубом по российским меркам. У них большой бюджет в сравнении с большинством команд РПЛ. Они ставят перед собой самые высокие цели, которые и хотят видеть болельщики. Просто «Спартак» после этого не добивается результата.

Кто может помочь этому «Спартаку»? Я всегда за отечественных тренеров. Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов. Есть Черчесов, который ещё и сам спартаковец. Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе. Для чего тогда брать иностранцев, которые не сильнее уровнем?» — приводит слова Мамаева Sport24.

В четверг, 5 марта, «Спартак» под руководством Хуана Карлоса Карседо со счётом 2:5 проиграл московскому «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

С лета 2025 года Черчесов возглавляет «Ахмат».

Материалы по теме
«Возможность вернуться на победный путь». «Спартак» — о матче с «Акроном» в РПЛ
Материалы по теме
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android