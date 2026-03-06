«ПСЖ» — «Монако»: стартовые составы команд на матч 25-го тура Лиги 1

Сегодня, 6 марта, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Забарный, Мендеш, Заир-Эмери, Фернандес, Витинья, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.

«Монако»: Кён, Керер, Фас, Энрике, Закария, Вандерсон, Камара, Бамба, Балогун, Кулибали, Аклиуш.

После 24 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 37 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре команда Луиса Энрике победила на выезде «Гавр» со счётом 1:0, а монегаски на своём поле выиграли у «Анже» со счётом 2:0.