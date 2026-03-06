Скидки
Ловчев: у «Спартака» бездарнейшая защита на протяжении долгого времени

Комментарии

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике игру красно-белых в обороне в последних матчах.

«У «Спартака» бездарнейшая защита на протяжении долгого времени. Защита — не один человек, тут нельзя кого‑то выделять. Там просто плохая оборона. Футболисты должны понимать, что от их игры есть большие ожидания», — сказал Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

В четверг, 5 марта, «Спартак» под руководством Хуана Карлоса Карседо со счётом 2:5 проиграл московскому «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 2 марта красно-белые победили «Сочи» во встрече 19-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

