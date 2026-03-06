Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вингера «ПСЖ» в качестве замены Рашфорду — Sport.es

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вингера «ПСЖ» в качестве замены Рашфорду — Sport.es
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» может осуществить трансфер флангового нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола в качестве замены Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, английский клуб постарается приобрести вингера парижан, если «Барселона» выкупит находящегося в аренде Рашфорда. Помимо Баркола, манчестерский клуб рассматривает ещё четырёх игроков: Яна Диоманде («РБ Лейпциг»), Хесуса Родригеса («Комо»), Мартиаля Годо («Страсбург») и Илимана Ндиайе («Эвертон»).

В нынешнем сезоне Баркола провёл 35 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android