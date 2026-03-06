«Манчестер Юнайтед» рассматривает вингера «ПСЖ» в качестве замены Рашфорду — Sport.es

«Манчестер Юнайтед» может осуществить трансфер флангового нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола в качестве замены Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, английский клуб постарается приобрести вингера парижан, если «Барселона» выкупит находящегося в аренде Рашфорда. Помимо Баркола, манчестерский клуб рассматривает ещё четырёх игроков: Яна Диоманде («РБ Лейпциг»), Хесуса Родригеса («Комо»), Мартиаля Годо («Страсбург») и Илимана Ндиайе («Эвертон»).

В нынешнем сезоне Баркола провёл 35 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.