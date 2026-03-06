«ПСЖ» — «Монако»: Аклиуш забил в ворота Сафонова на 27-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «ПСЖ» и «Монако». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Рюдди Бюке. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 1:0 в пользу «Монако».

Первый мяч во встрече забил нападающий «Монако» Магнес Аклиуш на 27-й минуте.

После 24 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 37 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре команда Луиса Энрике победила на выезде «Гавр» со счётом 1:0, а монегаски на своём поле выиграли у «Анже» со счётом 2:0.