«ПСЖ» — «Монако»: Аклиуш забил в ворота Сафонова на 27-й минуте
В эти минуты идёт матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «ПСЖ» и «Монако». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Рюдди Бюке. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 1:0 в пользу «Монако».
Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27' 0:2 Головин – 55' 1:2 Баркола – 71' 1:3 Балогун – 73'
Первый мяч во встрече забил нападающий «Монако» Магнес Аклиуш на 27-й минуте.
После 24 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 37 очков и располагается на седьмой строчке.
В предыдущем туре команда Луиса Энрике победила на выезде «Гавр» со счётом 1:0, а монегаски на своём поле выиграли у «Анже» со счётом 2:0.
