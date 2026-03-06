«Баварии» и «Интеру» интересен Шаде, «Брентфорд» оценивает вингера в € 50-70 млн — TT

«Бавария», «Интер» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к крайнему нападающему «Брентфорда» Кевину Шаде. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб может запросить € 50-70 млн за трансфер 24-летнего вингера. У «Тоттенхэма» меньше всего шансов на подписание Шаде ввиду вероятного неучастия команды в еврокубках в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Шаде принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

