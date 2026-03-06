Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Сафонов начнёт матч с «Монако» в основе «ПСЖ», Головин — в запасе гостей

Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе своего клуба на матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Монако». Полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
1-й тайм
0 : 0
Монако
Монако

Этот матч станет для Сафонова девятым подряд в стартовом составе. Ранее голкипер выходил в основе во встречах Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0), «Ренном» (1:3), «Метцем» (3:0) и «Гавром» (1:0), а также в матчах Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) и «Монако» в раунде плей-офф турнира.

После 24 встреч чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Монако» заработал 37 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре команда Луиса Энрике победила на выезде «Гавр» со счётом 1:0, а монегаски на своём поле выиграли у «Анже» со счётом 2:0.

«ПСЖ» — «Монако»: стартовые составы команд на матч 25-го тура Лиги 1
