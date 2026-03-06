Скидки
Футбол

Тренер «Лутона»: моя мечта — сыграть в Чемпионшипе, возможно, с «Тоттенхэмом»

Тренер «Лутона»: моя мечта — сыграть в Чемпионшипе, возможно, с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшир, на данный момент работающий главным тренером «Лутон Таун», подшутил над результатами «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне.

«Моя мечта – сыграть с командой в Чемпионшипе. Возможно, в матче с «Тоттенхэмом», – приводит слова Уилшира аккаунт Sky Sports в социальной сети X.

На данный момент «Тоттенхэм» не побеждает в английской Премьер-лиге 11 встреч подряд. Команда Игора Тудора, в активе которой 29 очков, располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы опережают зону вылета на одно очко. При этом «Арсенал» лидирует в лиге, опережая ближайшего преследователя («Манчестер Сити») на семь очков.

