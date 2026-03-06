Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе: буду ли я смотреть матч «ПСЖ» с «Монако»? Нет, сегодня играет «Реал»

Мбаппе: буду ли я смотреть матч «ПСЖ» с «Монако»? Нет, сегодня играет «Реал»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе встретил на улицах Франции своих поклонников, которые спросили у него, будет ли он смотреть матч между «ПСЖ» и «Монако» в 25-м туре чемпионата Франции (6 марта).

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

– Будете ли вы смотреть матч «ПСЖ» с «Монако»?
– Нет, нет, сегодня играет «Реал», — приводит слова Мбаппе Actu Foot на своей странице в социальной сети X.

В пятницу, 6 марта, мадридский «Реал» встретится с «Сельтой» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
2-й тайм
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11'     1:1 Иглесиас – 25'    

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год. За этот период нападающий со 256 голами стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. Летом 2024 года Мбаппе стал футболистом «сливочных».

Материалы по теме
Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android