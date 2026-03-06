Мбаппе: буду ли я смотреть матч «ПСЖ» с «Монако»? Нет, сегодня играет «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе встретил на улицах Франции своих поклонников, которые спросили у него, будет ли он смотреть матч между «ПСЖ» и «Монако» в 25-м туре чемпионата Франции (6 марта).

– Будете ли вы смотреть матч «ПСЖ» с «Монако»?

– Нет, нет, сегодня играет «Реал», — приводит слова Мбаппе Actu Foot на своей странице в социальной сети X.

В пятницу, 6 марта, мадридский «Реал» встретится с «Сельтой» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год. За этот период нападающий со 256 голами стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. Летом 2024 года Мбаппе стал футболистом «сливочных».

