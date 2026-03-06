Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Интер Майами» назвал годовую зарплату Лионеля Месси в клубе

Владелец «Интер Майами» назвал годовую зарплату Лионеля Месси в клубе
Комментарии

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о нападающем своего клуба Лионеле Месси, а также объяснил причину необходимости спонсорских контрактов для клуба.

«Причина, по которой мне нужны спонсоры — и притом мирового класса — в том, что игроки стоят дорого. Я плачу Месси € 60-70 млн в год. Если сложить все бонусы. Но он стоит каждой копейки», — приводит слова Маса A Bola.

Аргентинская звезда является вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире, уступая только нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Месси перешёл в «Интер Майами» в 2023 году и с тех пор провёл 90 матчей, в которых забил 79 голов за клуб из Флориды.

Материалы по теме
Трамп обратился с Месси, упомянув «джентльмена по имени Роналду»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android