Владелец «Интер Майами» назвал годовую зарплату Лионеля Месси в клубе

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о нападающем своего клуба Лионеле Месси, а также объяснил причину необходимости спонсорских контрактов для клуба.

«Причина, по которой мне нужны спонсоры — и притом мирового класса — в том, что игроки стоят дорого. Я плачу Месси € 60-70 млн в год. Если сложить все бонусы. Но он стоит каждой копейки», — приводит слова Маса A Bola.

Аргентинская звезда является вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире, уступая только нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Месси перешёл в «Интер Майами» в 2023 году и с тех пор провёл 90 матчей, в которых забил 79 голов за клуб из Флориды.