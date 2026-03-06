Скидки
«Зенит» нацелился на полузащитника «Бока Хуниорс» — TNT Sports

«Зенит» нацелился на полузащитника «Бока Хуниорс» — TNT Sports
Комментарии

«Зенит» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Бока Хуниорс» Карлосу Паласиосу. Об этом сообщает TNT Sports.

По информации источника, в ближайшие дни сине-бело-голубые отправятся на переговоры о переходе 25-летнего хавбека.

Паласиос играет за «Бока Хуниорс» с января 2025 года. За этот период хавбек принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

