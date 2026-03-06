Тренер «Ростова» назвал «Балтику» командой европейского уровня

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился мнением о «Балтике» в преддверии очного матча команд в 20-м туре Мир РПЛ, который состоится в субботу, 7 марта.

– Есть понимание, как забить «Балтике»?

– Это будет тяжело. У них хорошая оборона и вратарь. Но у нас есть варианты, мы тренировали их.

– «Ростов» хорошо готов физически. Как оцените состояние команды?

– Очень хорошее состояние. В прошлой встрече, играя в меньшинстве, пробежали больше соперника. Команда физически готова, но и «Балтика» в этом компоненте не уступает.

«Балтика» — хорошая команда. Вратарь мало пропускает, нападающий Брайан Хиль входит в число лучших бомбардиров РПЛ. Балтийцы готовы и физически, и тактически. Это команда европейского уровня, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

Самые титулованные футбольные клубы России: